SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de ter apenas 17 anos, a atriz Sophia Valverde já acumula diversas produções no currículo e quase 10 anos de SBT. Conhecida por dar vida a Poliana em "Poliana Moça" e "As Aventuras de Poliana", ela agora se despede da personagem -e também da emissora de Silvio Santos, 91- para seguir novos projetos e objetivos na atuação.

"Tivemos várias despedidas: de cenário, jantares, encontros e festas para todos se despedirem. Não foi fácil esse adeus à personagem e ao SBT. Meu contrato termina agora, no final de novembro, e estava na emissora desde 2013", conta ela, que interpretava Poliana desde 2017.

Para Sophia, ter crescido e amadurecido na TV ao lado de sua personagem -e do público- tornou melhor as descobertas e os dilemas da adolescência. Agora, na reta final da novela, ela diz que sente a torcida do público pelo namoro de Poliana com o seu melhor amigo, João (Igor Jansen). "Quase 100% do público não vê a hora", diz, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Para o futuro, ela pretende seguir atuando e já se prepara para gravar um filme no começo de 2023, no Rio de Janeiro. "Ainda não posso dar detalhes, mas também sonho em protagonizar alguma série musical, como foi 'Violetta', da Disney", acrescenta a artista, que tem Tini Stoessel, protagonista da série, como uma de suas principais inspirações.

Ela também diz que tem como referências as carreiras de Maisa Silva, Ariana Grande, Nicette Bruno (com quem já trabalhou na peça "O Que Terá Acontecido a Baby Jane") e Larissa Manoela, colega de trabalho na novela "Cúmplices de um Resgate" (SBT, 2015). "Larissa é uma grande artista. Acho muito importante ter artistas tão jovens em que posso me inspirar."

Para o fim do ano, a artista afirma que se prepara para comemorar o Natal e Ano Novo com familiares e amigos. Além disso, Sophia torce para que novas portas sejam abertas e para que ela possa ampliar seu repertório de trabalhos na atuação. "Acredito muito que Deus abre as portas e sou muito grata a Ele por tudo que já fiz até aqui: quatro novelas, três filmes e uma peça de teatro. Que venham os próximos desafios e personagens!"