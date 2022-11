SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já faz três anos que o parque Ibirapuera não abriga a tradicional árvore de Natal de São Paulo. Apesar disso, o parque se prepara para inaugurar a própria árvore, com 55 metros de altura ?três metros mais alta que a anterior.

Patrocinada pela Coca-Cola, a original era montada no parque da zona sul da cidade desde 2002. Ela foi instalada na ponte Estaiada nos últimos dois anos devido à pandemia de Covid e agora foi levada para o parque Villa-Lobos, na região oeste da capital paulista.

A árvore deste ano do Ibirapuera vai ter decoração de luzes, trilha sonora de músicas natalinas e será ligada todos os dias, a partir das 19h, com visitação gratuita.

Esta, porém, perdeu altura em relação ao ano passado. A instalação anterior tinha 65 metros e decoração que lembrava as vitrines das lojas de O Boticário, então marca patrocinadora. Nesta edição, a Urbia, que administra o parque, diz que não haverá ação patrocinadora.

A programação natalina do Ibirapuera deste ano tem como temática a fauna e a flora brasileiras e ocupa o parque deste sábado, dia 3, até 26 de dezembro. Cerca de cem árvores ganham iluminação especial e o lago, por sua vez, é enfeitado com esculturas iluminadas em formato de estrelas, borboletas e ninfetas, planta parecida com a vitória-régia.

Já o tradicional espetáculo de luzes na fonte, com projeções holográficas na água acompanhadas de trilha sonora, permanece na agenda. O tema desta edição é a trajetória dos pássaros migratórios que chegam ao Ibirapuera nesta época do ano.

O Ibirapuera também vai abrigar o Ártico Pocket Natal, espaço que cobra entrada e tem 200 metros quadrados de neve artificial, com um iglu, boneco de neve e escorregador de gelo em um ambiente com temperatura negativa de -20°C.

A atração, localizada próxima ao Pavilhão das Culturas Brasileiras, abre as portas apenas no dia 10 de dezembro, mas os ingressos já estão à venda ?e parte já está esgotada. Os preços vão de R$ 50 a R$ 140, opção para quem compra a entrada na hora.

Há, ainda, ingressos grátis para crianças de até 14 anos, mas são limitados e devem ser reservados pela plataforma Sympla. Para entrar no local, porém, é necessário estar acompanhado de um adulto pagante.

Uma vez dentro do espaço gelado, não há limite de tempo de permanência. É preciso vestir um calçado fechado e a dica é ir bem agasalhado. Quem sentir frio pode alugar casacos e calçados por lá.

NATAL NO PARQUE IBIRAPUERA

Quando 3 a 26/12

Onde Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, região sul

Telefone 11 99594-8189

Preço Grátis

ÁRTICO POCKET NATAL

Quando Seg. a sex., das 14h às 21h; sáb. e dom., das 9h às 21h. 10/12 a 5/2/2023

Onde Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, região sul

Preço R$ 50 a R$ 140 em sympla.com.br e bilheteria

Link: https://www.instagram.com/artico.neve.gelo/