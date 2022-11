SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Que ano!", comemorou Anitta, 29, diante de mais uma conquista internacional. A cantora foi considerada pela revista Forbes como uma das personalidades com menos de 30 anos mais influentes da música no mundo.

Na lista para 2023, Anitta ocupa a 29ª posição. A brasileira aparece ao lado de nomes como Madison Beer, Rauw Alejandro e Becky G.

A Forbes afirma que Anitta é uma estrela pop que alcançou o topo da indústria musical no Brasil e cruzou o mundo como artista líder da próxima geração da música latino-americana.

A revista cita o single "Envolver", com 500 milhões de streams no Spotify, e o álbum "Versions of Me", lançado em três idiomas.

Lembra também que Anitta tem mais de 60 milhões de seguidores no Instagram e quase 16 milhões no Youtube.

Entre as conquistas internacionais recentes da artista está o MTV Video Music Awards (VMA), uma das mais importantes premiações da música.

Anitta foi a primeira brasileira da história a se apresentar no palco do VMA e a primeira a ganhar uma categoria do prêmio.

Em novembro, ela foi indicada ao Grammy 2023 como melhor artista revelação, categoria de destaque no prêmio mais importante da música mundial.

Também em novembro, foi premiada como a artista musical mais inovadora de 2022 pelo Innovators Awards, celebração promovida pelo Wall Street Journal.