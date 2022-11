SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente comum conhece um vampiro do bem e os dois se apaixonam. Com essa trama de romance vampiresca, "Crepúsculo" virou um fenômeno nos cinemas quando foi lançado. Agora, a saga completa é relançada nas telonas para comemorar os dez anos de seu fim, em 2012.

O primeiro longa da franquia, inspirada nos livros da escritora americana Stephenie Meyer, estreou em 2008. Esta é a chance dos fãs reverem ou do público assistir pela primeira vez a trama vampiresca teen.

No primeiro longa, Bella Swan se muda com o pai para uma cidade pequena. Na nova escola, ela conhece um aluno misterioso, Edward Cullen. Os dois começam a sair juntos, mas ele não consegue esconder seu segredo por muito tempo.

Nos anos seguintes, vieram outros quatro capítulos, que acompanham o relacionamento de Bella e Edward. Nesse meio tempo, surgem um homem-lobo para formar um triângulo amoroso e até brigas entre clãs de vampiros de diferentes países.

Todos os cinco filmes da saga serão exibidos ao longo do mês de dezembro, com um lançamento por semana. O primeiro título chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 1º. O segundo longa, "Lua Nova", entra em cartaz no dia 8, seguido por "Eclipse", no dia 15, e os dois últimos capítulos, "Amanhecer" partes 1 e 2, nos dias 22 e 29, respectivamente.

Os ingressos para as sessões do primeiro filme, "Crepúsculo", já estão à venda. Os bilhetes podem ser comprados no site Ingresso.com e nas bilheterias de cada cinema.

Na capital paulista, já confirmaram sessões as redes Cineflix, Cine Araújo, Cinépolis, Cinemark, Cinesystem, Kinoplex, Moviecom e UCI. Cada título deve ficar em cartaz por cerca de uma semana, mas os dias e horários variam de acordo com cada endereço.

A adaptação lançou ao estrelato nomes como Kristen Stewart e Robert Pattinson, o casal da trama. No Brasil, os cinco filmes somaram cerca de 30 milhões de espectadores. Já a saga de livros vendeu aproximadamente 150 milhões de cópias ao redor do mundo.

A reestreia de "Crepúsculo" vem na esteira de outros lançamentos comemorativos nos cinemas, como "Harry Potter e a Câmara Secreta", "Avatar", "E.T. - O Extraterrestre" e "O Poderoso Chefão", que ganharam as telonas neste ano em sessões especiais.