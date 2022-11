SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonarista atuante, a atriz Luiza Tomé, 61, fechou suas contas no banco Itaú depois que Maria Alice Setúbal, herdeira da empresa, se juntou à equipe de transição do governo de Lula.

A atriz chegou a publicar nas redes sociais sobre a decisão de boicotar o banco, mas apagou pouco tempo depois da repercussão.

Procurada pelo F5, ela disse que não se arrepende. "Apago muitas coisas para não poluir muito. Quanto ao valor [retirado das contas], eu distribuí entre os necessitados", revelou em rápida entrevista.

Na ocasião, Luiza escreveu no Twitter: "Cartão Banco Itaú, cancelei! Chega de apoiar quem não está preocupado com nosso país e sim com si próprio". A imagem era a do comprovante de desistência.

Essa não foi a primeira vez que Tomé demonstrou sua insatisfação com a derrota de Bolsonaro (PL) para Lula (PT) nas eleições. Atuante na rede social, costuma criticar esquerdistas com frequência.