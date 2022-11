Jake Flint, cantor de música country, morreu aos 37 anos, enquanto dormia. O artista tinha se casado no sábado, poucas horas antes de ser confirmada a sua morte.

Brenda Flint, esposa do músico, confirmou a morte com um post nas redes sociais. Com um vídeo do casamento, disse que não entendia o que tinha acontecido.

Ainda não se sabe a causa da morte de Jake Flint. Mas, após o anúncio feito pela esposa do artista de Oklahoma, muitos homenagem-no e lamentaram o ocorrido.

"Ele não era apenas um cliente, ele era um amigo querido e um cara super legal. Como você pode ver nas mídias sociais, ele era amado por todos. Acho que muito disso era apenas porque ele era uma pessoa sociável e tinha um incrível senso de humor", comentou seu publicitário Clif Doyal ao The Oklahoman.

Jake Flint lançou quatro álbuns em sua carreira: "I'm Not Okay" (2016), "Live and Not OK at Cain's Ballroom" (2018), "Jake Flint" (2020" e "Live and Socially Distanced at Mercury Lounge" (2021). Também se destacou no Future Faces Show no Texas Regional Radio Music Awards de 2018.