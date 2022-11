SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Gilberto Gil, 80 anos, hostilizado por bolsonaristas no Qatar na semana passada, citou "manifestações racistas" numa postagem feita hoje no Twitter em comemoração ao mês da Consciência Negra.

O texto postado na rede social é retirado de uma entrevista do músico à CNN Brasil em junho deste ano: "As manifestações racistas, à medida que se manifestam hoje, são imediatamente identificadas e repudiadas".

Na entrevista, ele completa: "Então eu acho importantíssimo que se vocalize, que se diga que o discurso passe a incluir essa questão. São passos que vão sendo dados, são etapas que vão sendo cumpridas. A obtenção ideal de um paraíso final, onde tudo onde todo o convívio seja harmônico".

Em imagens publicadas no Twitter de André Janones (Avante), deputado federal nas últimas eleições e integrante do governo de transição do presidente eleito Lula (PT), Gilberto Gil é visto em um corredor com Flora Gil, sua esposa.

Assim que é reconhecido, o artista de 80 anos passa a ser alvo de ironias e insultos de alguns bolsonaristas.

"Vamo, Bolsonaro. Vamo, Lei Rouanet", iniciaram alguns em tom de ironia enquanto o cantor caminhava em direção às arquibancadas do estádio Lusail, no Qatar.

Pouco depois, os bolsonaristas passaram na frente e "chamaram" Gil para se encaminhar às cadeiras. O ex-ministro da Cultura no governo Lula (2003-2008) parou para tirar foto com um fã e não respondeu aos insultos.

"Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra c... Vamo lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filho da p...", finalizaram os brasileiros.

O cantor assistiu ao jogo de estreia da seleção brasileira ao lado de Flora e seus netos, Francisco Gil e João Gil.

"A nova onda da extrema direita é cometer crimes. É terrorismo, ameaça, injúria. O crime foi filmado, aparentemente o bandido se orgulha do que fez com Gilberto Gil (80 anos de idade), a quem presto toda a minha solidariedade. Vamos tornar o vagabundo famoso. Lixo humano, escória!", escreveu Janones no Twitter.