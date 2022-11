RIO DE JANEIRO. RJ (FOLHAPRESS) - roça falsa na noite desta terça-feira (29). A neta de Gretchen revelou para Pétala e Ellen Moranguinho que não gostou quando a advogada defendeu Pelé Milflows e desabafou: "Nunca fui de falar pelas costas, sempre falei na cara das pessoas. Não gostei de ter mudado a opinião, do nada, sobre o Pelé", começou a peoa da semana.

Bia, que indicou Pelé para roça, continuou na bronca. "Se fosse ela, não ia ficar quieta. Ia falar: 'Como assim? Que porra é essa?'". Pétala concordou com a aliada e soltou um veneno na conversa. Ela deixou no ar que Deolane poderia estar falando mal das duas na reta final do reality rural. "Lá fora a gente vai ver se foi pauzinho ou pauzão porque está parecendo que a gente mete o pau."

"A Deo falou que não gosta que fique falando dela por trás, prefere que fale para ela", avisou Moranguinho. "Mas a gente falou", se defendeu a empresária. "Cada um pensa de uma maneira, é normal que você se sinta de um jeito e ela de outro", defendeu ainda a mulher de Naldo Benny. "Ela falava mal do Pelé, que ele era falso, que era isso e aquilo", relembrou Bia.

Moranguinho acabou concordando com a neta de Gretchen e também assumiu ter estranhado o comportamento de Deolane. "A gente fica sem entender, né?". "E teve o negócio que ela falou que a gente não é prioridade", completou Pétala. "Eu não entendi isso", finalizou a mulher de Naldo Benny.