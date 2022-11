BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, disse nesta quarta-feira (30) que a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá já tem ao menos 18 nomes do mundo artístico confirmados, dentre eles, os cantores Pablo Vittar e Chico César.

"Estamos preparando uma grande festa para comemorar a posse do Lula presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano", disse no Twitter.

A jornalistas em frente ao CCBB (Centro Cultural do Banco do Brasil), a socióloga contou ainda que fez o convite a Gilberto Gil, Caetano Veloso e Ludmilla, e que espera deles uma resposta positiva.

De acordo com Janja, que coordena a posse do petista, haverá dois palcos no festival da posse, ambos em homenagens a cantoras brasileiras, ambas falecidas neste ano: Elza Soares e Gal Costa.

A classe artística apoiou em peso Lula durante a eleição, regravando, inclusive, o clipe da música "Sem medo de ser feliz", da campanha do presidente eleito de 2002.

Muitos desses estarão em shows na posse em 1 de janeiro. As apresentações começarão às 18h30, após as solenidades oficiais.

Ainda segundo a futura primeira-dama, o dia será repleto de atividades. Pela manhã, organiza atividades mais "lúdicas", com a participação de artistas de Brasília e do entorno.

Questionada sobre se Jair Bolsonaro (PL) vai passar a faixa presidencial, e, caso contrário, como deve ocorrer a posse, Janja tergiversou.

"Temos o roteiro da posse, seguiremos o roteiros, [com] algumas poucas alterações, e será a grande festa de modo geral para o povo mesmo", disse.

Também não disse se o presidente eleito desfilará em carro aberto. Segundo a futura primeira-dama, a preocupação de segurança para a data é "normal", como em qualquer ato que envolva o presidente.

CONFIRA A LISTA DE ARTISTAS NA POSSE DE LULA CONFIRMADOS ATÉ O MOMENTO

1. Pabllo Vittar

2. Baiana System

3. Duda Beat

4. Gaby Amarantos

5. Martinho da Vila

6. Gilsons

7. Chico César

8. Luedji Luna

9. Teresa Cristina

10. Fernanda Takai

11. Johny Hooker

12. Marcelo Jeneci

13. Odair José

14. Otto

15. Tulipa

16. Almerio

17. Maria Rita

18. Valeska Popuzada