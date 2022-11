RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Aaron Carter e Melanie Martin iriam completar três anos de relacionamento no início de 2023, mas o cantor morreu no último dia 5 de novembro, aos 34 anos, de causa ainda não divulgada. Noiva e mãe do único filho do artista, Prince, apesar de não manter uma boa relação com a família astro pop, ela revelou que não vai brigar pela herança do companheiro com os Carter.

"Eu não quero nenhum problema ou estresse em torno da herança do Aaron. Só quero que cuidem do Prince e que o legado de Aaron continue", disse ela, fazendo referência ao menino, que acabou de completar um ano de vida. "Não quero rixa com a família de Aaron", continuou Melanie. "Quem quiser estar na vida de Prince pode estar na vida de Prince.", disse em entrevista à Us Weekly.

Mas, a modelo, que não foi convidada para participar da cerimônia organizada pela família do cantor para depositar as cinzas dele em Florida Keys, já contratou a advogados para cuidar do seu patrimônio. Aaron é irmão do também cantor Nick Carter, um dos integrantes do grupo Backstreet Boys. Os dois nunca tiveram uma boa convivência. "O meu coração foi partido. Mesmo que meu irmão e eu tenhamos um relacionamento complicado, meu amor por ele nunca desapareceu", escreveu Nick, em uma rede social, na época da morte de Aaron .

Melanie e Aaron começaram a namorar no início de 2020, e ficaram noivos em junho daquele ano. O relacionamento deles foi marcado por conturbações: a modelo e o cantor desmancharam seu noivado uma semana após o nascimento de Prince em novembro de 2021e reataram de novo em fevereiro de 2022. A modelo chegou a ser presa por violência doméstica em junho de 2020. Já em março passado, ela acusou o parceiro de ter quebrado três costelas dela durante uma discussão no início deste ano.