RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de uma temporada no Brasil, Nívea Stelmann retornou para os Estados Unidos na última segunda-feira (28) e a atriz revelou ter passado um sufoco durante o voo. No dia seguinte, ainda tensa com a situação, ela detalhou como foi a viagem de volta para casa em Orlando, Miami.

"Ainda estou em estado de choque. A gente passou por uma turbulência que eu nunca passei toda a minha vida e parecia que o avião estava caindo mesmo", começou ela.

Nívea contou que o avião chegou a despencar e que muitos passageiros entraram em pânico. "O avião despencou não sei quanto tempo, mas aquilo, para mim, parecia uma eternidade. Pânico total. Vi a morte de perto. Estou muito abalada", contou a famosa, que estava acompanhada pelo marido, Marcus Rocha, e a filha do casal, Bruna Stelmann.

A atriz ainda fez questão de ressaltar a importância do uso do cinto de segurança durante toda a viagem, já que a filha não estava com o acessório assim como outras pessoas dentro do avião no momento da turbulência. "Só vi minha filha voando, como um filme. Vi também várias pessoas na minha frente voando. Uma coisa horrível", explicou ela.

Para terminar, Nívea comentou que nunca tinha rezado tanto na vida. "Rezei todas as rezas que eu sei. Pedi muito para que tudo desse certo no final. E deu", finalizou a atriz.