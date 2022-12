SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jim Carrey, 60, é o mais novo famoso anunciar a saída do Twitter após o bilionário Elon Musk, 51, comprar a rede social em uma aquisição de US$ 44 bilhões (cerca de R$ 233 bilhões). Antes dele, outras celebridades também demonstraram seu descontentamento com Musk como CEO da rede, entre eles, a roteirista Shonda Rhimes, a atriz Jameela Jamil, o escritor Shaun King, entre outros.

Crítico de Musk, o ator deixou um último post na terça-feira (29) com a animação de um desenho baseado em uma de suas pinturas. "Estou saindo do Twitter, mas antes aqui está uma animação que fiz com meu amigo Jimmy Hayward", tuitou Carrey na rede social.

"É baseada em uma pintura antiga minha de um velho faroleiro louco, nu em uma tempestade, invocando anjos e brilhando sua luz para nos guiar diante de uma noite traiçoeira. Amo muito todos vocês!"

Antes disso, Carrey postou no Twitter no início do mês uma caricatura de Musk usando o uniforme de "Star Trek". Ele criticou a demissão de parte da equipe da rede social após o bilionário comprar o Twitter. "O capitão Smirk [se referindo a Musk] demitiu 1/2 de sua tripulação. Ele está banindo quadrinhos: banindo usuários não verificados, indo corajosamente onde nenhum ego desenfreado foi antes", tuitou o ator.