SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo é um prato cheio de memes para os brasileiros, e não foi diferente na partida entre Brasil e Suíça, na fase de grupos. Na última segunda-feira (28), internautas acharam um "Harry Styles brasileiro" na torcida e as comparações tomaram conta da internet. Mas quem é ele?

O torcedor se chama Mike Allan e curiosamente também tem ligação com música. Ele é vocalista da banda Ponto Trinta, que faz covers de faixas de sucesso do rock. Em seu perfil do Instagram, ele tem até um vídeo cantando "As It Was" de Styles -a música mais ouvida do mundo no Spotify em 2022.

Ele é natural da cidade de Timbó, que fica menos de 1 hora de distância de Blumenau, em Santa Catarina, e se formou em comércio exterior. Apesar de jovem, ele começou a trabalhar cedo e, em 2014, fundou uma empresa focada no mercado financeiro, ao lado de um amigo que o acompanha na Copa do Qatar.

Agora, o "Harry Tupiniquim" possui pouco mais de 5.000 seguidores em seu perfil do Instagram, onde mostra viagens, passeios com os amigos, trabalho e atividades físicas. O perfil da banda Ponto Trinta, em que são exibidos shows e a agenda do grupo musical, possui mais de 2.300.

Em outro vídeo, ele ainda aparece cantando a música "Watermelon Sugar", um dos grandes sucessos da carreira solo de Styles -antes, o também ator integrava a boy band One Direction. Nos comentários das suas publicações, fãs do artista britânico comentaram também sobre a semelhança.