SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Galã do time da Espanha na Copa do Qatar e candidato a muso do Mundial, o jogador Gavi, 18, se tornou um dos mais jovens atletas a fazer um gol na história da competição. Mas se dentro de campo a vida já está mais tranquila após 4 pontos nas duas primeiras partidas do time, fora dele ela segue movimentada.

Na Espanha, Gavi é considerado uma celebridade e ídolo teen. Só no Instagram possui mais de 10 milhões de seguidores e nas fotos o meia costuma mostrar momentos de partidas e sua beleza.

Porém, talvez a fã número 1 seja a futura rainha da Espanha, a princesa Leonor, 17. De acordo com o programa de TV local Socialite, a jovem é fanática por Gavi e teria um caderno recheado de fotos do craque, apesar de ainda não conhecê-lo pessoalmente. Ele até mandou a ela sua camisa após o 7 a 0 contra a Costa Rica.

Outra curiosidade é que o jogador do Barcelona viu recentemente um burburinho em torno de um suposto caso da própria mãe com o amigo de time Gerard Piqué.

O jornal El Periódico chegou a publicar que Shakira, então casada com o zagueiro, havia descoberto uma traição dele com a mãe de Gavi, mas depois corrigiu a informação e garantiu que não era ela.