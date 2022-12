SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um robô passou a integrar o elenco da novela "Travessia" (Globo). Na trama de Glória Perez, Haroldo foi apresentado nesta quarta-feira (30) como o novo garçom do bar Encontro da Vila, despertando assim ciúmes em Joel (Nando Cunha).

"Meus amigos... a revolução que eu prometi que fazia, está acontecendo hoje! Esse é o Haroldo!", anuncia o personagem Nunes (Orã Figueiredo). A novidade na trama agradou alguns fãs e também trouxe memes e críticas nas redes sociais.

"O robô tem mais carisma que a Jade Picon", pontuou um terceiro internauta, que se identifica como Queridinho do Brookly (@brittotuita). "E a tecnologia voltou a ser destaque em 'Travessia'! Gloria Perez sempre antenada nos lances", disse outro, que usa o nome Ray (@RaaaySco).

"Que circo que essa novela virou pelo amor de Deus! Eu não estava botando fé que realmente iam botar um robô garçom", escreveu outro telespectador, chamado Delli (@dellipi13). Segundo a emissora, os clientes do bar farão fila para serem servidos pelo garçom-robô, que deixará Joel incomodado com sua presença no trabalho.

A novela das nove da Globo estreou com 25,7 pontos de audiência, segundo dados preliminares da Kantar Ibope Media, na Grande São Paulo. Isso equivale a quase 3 pontos menos que o primeiro capítulo de "Pantanal", antecessora no horário, que começou com 28,2 pontos e terminou com 34 no episódio final.