FOLHAPRESS - Poliglota, Anitta fez de seus principais lançamentos nos últimos anos a grande aposta de sua carreira: se vender para o exterior. De sua voz, brotam canções em inglês, espanhol, francês e italiano. De parcerias internacionais a meros Story no Instagram gravados em idiomas diferentes, ela seduz ouvidos gringos e cruza as fronteiras brasileiras.

Nesta quarta-feira (30), porém, a cantora decidiu lançar de surpresa um EP inteiro em português, "À Procura da Anitta Perfeita". Seu último disco nos mesmos moldes foi "Bang", de 2015, época em que ela ainda se firmava como uma revelação no Brasil e ninguém imaginava que se tornaria a primeira brasileira a conquistar o topo do ranking global do Spotify

A diferença é que a Anitta de hoje, quando aposta numa estética abrasileirada -o que é cada vez mais raro-, soa menos cativante do que a Anitta do passado. Seu novo disco é prova disso.

Com seis faixas, "À Procura da Anitta Perfeita" mostra que a carioca com vontade de agradar os brasileiros, mas perdeu a prática após anos de lançamentos genéricos que soam como qualquer outra música estrangeira de sucesso.

"Macetar", a faixa que abre o EP, é um funk de batidas lentas e letra erótica que evoca um eu lírico feminino dominador, na figura de uma faixa rosa de favela, isto é, uma mulher perigosa. A música soa fosca e sem qualquer indício de grude, mas fica evidente a estética gringa que se espalhou pelos seus últimos trabalhos.

Depois, em "Ela Não Vale Nada", a carioca divide o microfone com Maiara & Maraisa, num funknejo com versos debochados sobre amizade entre mulheres. O apelo é maior e mais fluído do que o da faixa anterior, com uma atmosfera envolvente que, se não se destaca, ao menos se faz presente.

Em "Biquíni Vermelhinho", ao lado de Rafinha RSQ -coprodutor do disco- e dos rappers da Costa Gold, a cantora sampleia "Biquini de Bolinha Amarelinha" -sucesso dos anos de 1960 eternizado na voz de Celly Campelo. A música acena para o trap e traz uma letra sensual. É sutilmente cativante, mas nada além disso.

Num dos versos de "Biquíni Vermelhinho", Anitta canta o que dá a entender ser uma autorreferência. "Pique dona da favela muito money/ Amiga da Cardi B, tem casa em L.A.", diz numa possível alusão à amizade com a americana e à mansão que tem nos Estados Unidos. É uma leitura que soa no mínimo estranha, se sua tentativa é dialogar com o público brasileiro.

À PROCURA DA ANITTA PERFEITA

Onde Disponível nas plataformas digitais

Autor Anitta

Gravadora Warner Music

Em "Mel", a artista revive a parceria com Wesley Safadão, com quem fez "Romance Com Safadeza" e "Você Partiu Meu Coração". Trata-se de um sertanejo com batidas eletrônicas, num arranjo bem mais envolvente do que as faixas anteriores. Os dois cantam sobre prazeres sexuais e dão um tom mais orgânico para o disco.

Mas é a faixa seguinte, "Ai Papai", a que mais se destaca em "À Procura da Anitta Perfeita". Parceria com Hitmaker e MC Danny, a canção leva ao EP os paredões do piseiro, subgênero do forró que, nos últimos anos, explodiu. É uma música que também se insere no lado mais festivo que fez Anitta despontar no passado.

Não só é a música mais envolvente do disco, mas também a que mais foge da plasticidade sonora de "Versions of Me", último álbum de Anitta e sua principal aposta no mercado estrangeiro desde o início da carreira.

"Avisa Lá", por fim, traz as vozes de Lexa, Pocah e Rebecca num funk carnavalesco dançante. É uma música boa, que deve agitar as baladas neste final de ano, mas não o suficiente para ser marcante.

Se a Anitta de "Bang" ainda tinha os pés firmados no Brasil ao cantar em português, a de "À Procura da Anitta Perfeita" parece distante de seu país, motivo pelo qual dificilmente o EP será um ponto memorável de sua carreira.

Ao escutar o disco, a impressão é de que a cantora sabe bem o que faz sucesso no Brasil, mas não fisga o brasileiro com o mesmo fervor de anos atrás. É preciso, afinal, mais do que cantar num determinado idioma para dialogar com o público.