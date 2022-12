SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O panetone e as passas estão ali, cabeça a cabeça na disputa pela liderança das polêmicas natalinas. Muita gente ama, mas também tem muita gente que odeia.

Há o time dos defensores da receita original, com frutas cristalizadas e sem invencionices, aqueles que se derretem pelo chocotone e o pessoal que gosta mesmo é de se lambuzar nos recheios e coberturas.

Seja como for, o fã-clube é tão numeroso que ninguém quer ficar de fora ?padarias, confeitarias, supermercados e até restaurantes já correram para lançar suas receitas exclusivas.

Como vem acontecendo nos últimos anos, a ordem é se diferenciar pela criatividade. O menu de 2022 tem panetone de goiabada cascão, de pavlova (com frutas vermelhas e suspiro) e até de prosecco.

A variação de preços é vertiginosa. A seleção a seguir, que contempla 25 opções, vai dos panetones Village, da panificadora Cepam, que custam R$ 14,94, ao chocotone da confeiteira Mariana Junqueira, que sai por R$ 328,80.

ATÉ R$ 30

BASILICATA

A padaria italiana assa panetones clássicos ou com gotas de chocolate (R$ 23,80 com 500 g).

R. Treze de Maio, 596, Bela Vista, região central, basilicata.com.br

CEPAM

São da marca própria Village o panetone tradicional de frutas e o chocotone (R$ 14,94 com 400 g).

R. Ibitirama, 1.409, Vila Lucia, região leste. emporiocepam.com.br/village

PANIFICADORA CECI

Eleita a melhor padaria de São Paulo pelo concurso Padocaria deste ano, a casa vende o panetone clássico com frutas cristalizadas inteiro ou em fatias (R$ 25,50 com 500 g).

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1.350, Planalto Paulista, região sul. panificadoraceci.com.br

ST ETIENNE

Na nova unidade da rede de padarias, o panetone tradicional com frutas sai por R$ 24,50 (500 g).

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.417, Jardim Paulista, região oeste. Outros endereços em santaetienne.com.br

ST MARCHE

O panetone da marca própria sai com frutas cristalizadas ou gotas de chocolate (R$ 21,90 com 400 g) Endereços em marche.com.br

DE R$ 31 A R$ 70

AÇUCAREIRO DA NANA

A chef-confeiteira Nana Fernandes vende seus produtos por encomenda. Em tamanho míni, o panetone com gotas de chocolate tem recheio de brigadeiro e cobertura de chocolate suíço ao leite (R$ 62 com 200 g).

Encomendas em acucareirodanana.com.br

DENGO

A rede de chocolaterias assa panetones com gotas de chocolate ao leite 50% cacau, finalizados com uma generosa camada de castanha-de-caju (R$ 69,90 com 230 g).

Av. Brigadeiro Faria Lima, 196, Pinheiros, região oeste. Outros endereços em dengo.com.br

DONA DEÔLA

Os panetones da rede de padarias têm recheio de trufa de chocolate e licor Bailey?s, ou de creme de Amaretto (R$ 69,90 com 750 g).

R. Pio 11, 1.377, Alto da Lapa, região oeste. Outros endereços em donadeola.com.br

EATALY

Os clientes do empório de luxo escolhem entre os panetones Il Tradizionale, de passas, frutas cristalizadas, cobertura e confeitos açucarados, e Il Cioccolato, com gotas de chocolate ao leite, cobertura sabor chocolate ao leite e gotas sabor chocolate meio amargo (R$ 59,99 com 550 g).

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.489, Itaim Bibi, região oeste. eataly.com.br

ST. CHICO

Nas três unidades da padaria artesanal, o panetone tradicional com passas leva licor Cointreau e amêndoas (R$ 66 com 500 g).

R. Fernão Dias, 461, Pinheiros, região oeste. Outros endereços em Instagram @st.chico

DE R$ 71 A R$ 100

CONFEITARIA DAMA

Com 600 g, o panetone tradicional da rede de confeitarias leva frutas secas na massa e recebe cobertura de chocolate com lascas de amêndoas (R$ 95).

R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, região oeste. Outros endereços em confeitariadama.com.br

LE BLÉ CASA DE PÃES

Os quatro sabores de panetones ?mocha de café e gotas chocolate; chocolate com laranja cristalizada na casa e avelãs; banana cristalizada com caramelo de doce de leite e canela; e tradicional de frutas? têm o mesmo preço (R$ 89 com 500 g).

R. Pará, 252, Higienópolis, região central. leblecasadepaes.com.br

NA FILA DO PÃO

O padeiro Diêgo Penido fermenta por três dias a massa do panetone clássico com frutas cristalizadas (pera, damasco, laranja e cereja) e passas reidratadas no rum (R$ 79 com 500 g).

R. Margarida, 30, Barra Funda, região oeste. Instragram @na.filadopao

PADOCA DO MANÍ

Até o dia 24 de dezembro, às quintas e aos sábados, saem fornadas do panetone que leva chocolate ao leite, pistache, damasco e cobertura açucarada (R$ 100, com 550 g).

R. Joaquim Antunes, 138, Jardim Paulistano, região oeste, manimanioca.com.br/padocadomani

VOVÓ VEGANA

Inteiramente vegano, o panetone com recheio de goiabada recebe cobertura de doce de coco (R$ 75,90 com 600 g).

Compras pelo site vovovegana.com.br

ACIMA DE R$ 100

BRÁZ

O mestre em panificação Raffaele Mostaccioli apresenta nova receita depois de 15 anos. Embalado em lata, o novo panetone leva gotas de chocolate meio amargo e laranja glaceada, marinada em vinho Marsala, além de castanhas na finalização (R$ 119 com 800 g).

Endereços em brazpizzaria.com.br

CAROLE CREMA

Novidade de 2022, o panetone Pavlova tem massa branca recheada com creme trufado branco e frutas vermelhas, sob cobertura de chocolate branco e suspiro (R$ 159 com 700 g).

R. da Consolação, 3.161, Jardim Paulista, região oeste. carolecrema.com.br

CASA SANTA LUZIA

Desenvolvido por Raffaele Mostaccioli, o panetone clássico leva passas, laranja cristalizada, cidra glaceada, favas de baunilha, suco de laranja, vinho do Porto e raspas de laranja e de limão-siciliano (R$ 122, com 600 g).

Al. Lorena, 1.471, Jardim Paulista, região oeste. santaluzia.com.br

CASARÌA

Tanto o panetone com passas, laranja e cupuaçu cristalizado quanto o chocotone, com chocolates 50% e 70% e branco, custam R$ 115 e pesam 550 g.

Al. Franca, 1.243, Jardim Paulista, região oeste. Instagram @casariasp

EMPÓRIO FASANO

Produzido pela confeitaria italiana Fraccaro Spumadoro e importado com exclusividade, o panetone Antica Ricetta Fasano, com cobertura de glassato cristalizado, leva passas, mel italiano e frutas secas na massa (R$ 268 com 750g).

R. Bela Cintra, 2.245, Jardim Paulista, região oeste. fasanoemporio.com.br

HANAMI CONFEITARIA

Na receita do chef Cesar Yukio, o panetone leva gotas de chocolate, recheio de ganache de chá verde, cobertura de chocolate rosa Ruby com coco e decoração de folha de ouro (R$ 159, com 850 g).

R. Demétrio Ribeiro, 785, Tatuapé, região leste, hanamiconfeitaria.com.br

LA PASTINA

Fazem parte da linha de panetones da marca, à venda na loja própria, empórios e supermercados, a receita recheada com creme de prosecco e passas (R$ 174 com 750 g) e a versão vegana com gotas de chocolate meio amargo (R$ 189 com 750 g).

Av. Presidente Wilson, 1.866, Mooca, região leste. lapastina.com

PATI PIVA

Com 1 kg, o panetone com nozes-pecãs caramelizadas e caramelo com flor de sal sai por R$ 240.

R. Consolação, 3.113, Jardim Paulista, região oeste. Outros endereços em patipiva.com.br

QUI O QUA

A casa dedicada a doces italianos na Barra Funda vende panetones nas versões clássica, com frutas cristalizadas italianas, e com gotas de chocolate belga e pasta de laranja (R$ 120 com 550 g).

Al. Olga, 379, Barra Funda, região oeste. quioqua.com.br

ZESTZING

Têm o mesmo preço e tamanho (R$ 115 com 500 g) as três versões de panetone da padaria artesanal: pistache com limão-siciliano e laranja; cupuaçu com laranja e castanha-do-pará; e triplo chocolate com laranja e chocolates ao leite, meio amargo e amargo.

Al. Tietê, 496, Jardim Paulista, região oeste. Instagram @zestzing_padaria_artesanal