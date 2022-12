SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sósia de Neymar, Eigon Oliver, voltou a confundir fãs do jogador da seleção brasileira, em um shopping em Doha, no Qatar. Desta vez, ele visitou a loja de um patrocinadora do craque para comprar uma camiseta e foi seguido pelos fãs que filmavam e tentavam tirar com o sósia.

Uma multidão se formou no local e o dono do estabelecimento comercial foi obrigado a fechar as portas atender apenas o sósia do jogador. Oliver parecia se divertir com a situação tirando fotos da multidão e conversando com os vendedores.

Nas redes sociais, internautas riram da situação e disseram que os vendedores da loja pensaram que iriam bater na comissão do mês. "Muvuca que esse cara gera, fecharam a loja. A Puma fechou a loja", disse uma mulher em um vídeo compartilhado pelo perfil Marlon no Twitter.

"Eu sou muito chata, porque não consigo achar graça nisso. Ficar enganando e alimentando essa falsa esperança (?) nas pessoas que realmente acreditam que estão conhecendo um ídolo (não me interessa se elas são ingênuas ou não, o cara realmente parece Neymar)", tuitou a internauta Caroline Dourado.

Usuários do Twitter começaram a questionar se o que o sósia faz é crime. "Uma pergunta sincera: Isso configura algum crime? Porque ele ganha as coisas por acharem que é o Neymar. Minha opinião: ícone lendário", comentou a internauta Flávia Aguiar.

O usuário Doug Cecchetto tuitou que acha maldade o que o sósia faz enganando crianças. "Mano a criança ali chorando achando que é o Ney, tira foto mostra para os amigos, família feliz e depois vê que é fake. Eu tiraria onda mesmo, mas quando aparecesse criança iria avisar ela e os pais."

Na última segunda-feira (28), o sósia de Neymar enganou até mesmo um canal de TV. A Fox Soccer compartilhou no Twitter um vídeo de um sósia do jogador, cercado de fãs, caminhando pelas ruas de Doha, no Qatar. Mas o craque do Brasil está afastado dos jogos da Copa do Mundo do Qatar devido a uma lesão no tornozelo.