GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - Com todos os assentos ocupados e fila para entrar, o público era diverso nesta quinta-feira (1º) no segundo dia da CCXP, feira de cultura pop que voltou a ter edição presencial em São Paulo após dois anos. No evento, que acontece em São Paulo, era possível ver famílias com crianças e cosplays de personagens homenagens a "La Casa de Papel", "Homem-Aranha", "Stranger Things" e "Vikings".

Foi com esta última produção, aliás, que o Palco Thunder iniciou a apresentação dos famosos. O ator canadense Alexander Ludwig, que interpreta Bjorn na série, se emocionou com uma plateia animada. Ele subiu ao palco e sentou em uma cadeira semelhante ao trono que usa na produção para a entrevista que foi conduzida pela atriz Maria Bopp. Ele disse que estava surpreso com a quantidade de fãs em um "país tropical".

Ludwig afirmou que não conhecia muito sobre o povo viking antes de participar da série. "Sabia apenas que eles eram maus, que estupravam, saqueavam e matavam. Mas isso não é verdade, eles faziam a única coisa que sabiam", disse. "Tudo o que eles eram ainda existe hoje em dia, como o marido que trai a esposa e um filho que quer fugir do pai", acrescentou.

O ator falou que não é um bom lutador na vida real mas que, para a produção, aprendeu a utilizar espada. Nesta hora, Maria chamou ao palco uma pessoa para reproduzir uma ação vista diversas vezes na tela, lançar um martelo em um alvo.

Quem também animou o público foi o ator chileno Pedro Pascal, que subiu de surpresa ao palco para falar sobre The Mandalorian. Aos gritos, a plateia retribuiu o carinho do ator, que disse "ser uma honra interpretar o 'daddy' favorito da galáxia".

A atriz Zoe Saldaña também marcou presença na CCXP, para falar sobre "Avatar: O Caminho da Água", que vai estrear 15 de dezembro. Zoe disse que "aprendeu a interpretar debaixo da água" e que, antes de Avatar, "não pensava em aquecimento global". Saldaña animou o público quando elogiou a seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar: "Vocês estão arrasando."

Para fechar a programação do dia no Palco Thunder, quem arrancou gritos dos espectadores foram os atores Paul Rudd e Evangeline Lilly, que vieram divulgar "Homem-formiga e a Vespa: Quantumania", com estreia marcada para 17 de fevereiro de 2023. Rudd disse que foi a melhor recepção que já teve. "Estou tão animado de estar aqui com vocês", afirmou.

Fãs da saga "Transformers" também puderam acompanhar a exibição do trailer do novo filme, com estreia programada para junho de 2023. Mas durante a apresentação de trailers e cenas exclusivas de filmes, ainda não divulgadas para o público, foram exibidos avisos no telão mensagens proibindo tirar fotos ou gravar. Funcionários circulavam entre os espaços para verificar se o público estava com o celular bloqueado.