SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jason David Frank, 49, morto em 19 de novembro no Texas, cometeu suicídio, segundo esposa do ator em entrevista à People. Famoso por interpretar o Power Ranger verde até 2018 em sete adaptações diferentes da série, Frank foi encontrado sem vida em um quarto de hotel pela companheira.

"Meu nome é Tammie Frank e meu marido era Jason David Frank, que tragicamente perdeu a vida para o suicídio na semana passada", diz ela. "Embora Jason fosse um nome bem conhecido para alguns, vivíamos uma vida muito normal com altos e baixos, como qualquer outra pessoa. Fiquei chocada e triste ao ver que a mídia transformou a tragédia da minha família em uma história exagerada."

Ela afirma que eles estavam planejando se separarem por estarem enfrentando problemas conjugais, mas que planejaram um final de semana juntos para tentarem uma reconciliação. "Inicialmente planejamos nos separar, essa parte é verdade. Porém, o que não foi dito é que, quando morreu, cancelamos nossa separação e estávamos no processo de reencontro", afirma ela.

"Um ano atrás, minha filha Shayla, que Jason ajudou a criar, faleceu repentinamente. Foi ele quem a encontrou, e a situação destruiu nossa família emocionalmente", ela compartilha. "Entre perdê-la e ajudar a criar seu filho bebê, Jason e eu começamos a ter problemas conjugais. Para quem já conheceu a dor de perder um filho, sei que você entende como essa perda muda as coisas em seu casamento."

Tammie ainda disse que, há seis semanas, um amigo do casal os convenceu a desistirem da separação pois "eles ainda se amavam" mas sabiam que "deveriam ir devagar e resolver qualquer problema, por isso planejamos nos divertir."

A esposa do ator disse que, após os dois dançarem no bar do hotel, subiram para o quarto e tiveram uma conversa "sincera e emocionante"e que, para ajudar Jason a ficar sóbrio antes de dormir, ela saiu do quarto para buscar comida. "Desci para pegar lanches no saguão, devo ter saído não mais do que 10 minutos. Voltei para o andar de cima e comecei a bater na porta mas sem resposta. Bati várias vezes e ficava chamando pelo nome dele para abrir a porta."

Tammie finalizou a entrevista agradecendo pelo apoio da família e dos fãs e pediu que as pessoas "deixem minha família sofrer em paz".