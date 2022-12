SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, se posicionou contra o antissemitismo nesta sexta-feira (2), na esteira de comentários sobre o tema de Kanye West, que mudou de nome para Ye.

"Eu só quero deixar algumas coisas claras: o Holocausto aconteceu. [Adolf] Hitler era uma figura demoníaca" escreveu o presidente na conta oficial do cargo na rede social Twitter. Ele ainda acrescentou que "líderes políticos deveriam chamar a atenção e rejeitar o antissemistismo onde ele quer que se esconda", ao invés de dar uma plataforma a discursos do tipo. O artista não é citado na publicação.

Os comentários de Ye foram feitos durante uma participação no programa de Alex Jones, dono do canal Infowars, conhecido por espalhar teorias da conspiração e ideias da extrema direita. Discutindo a reação do público às suas opiniões antissemitas, o rapper chegou a afirmar que via coisas boas no líder do partido nazista alemão e que "Todo ser humano tem algo de valor para trazer à mesa, especialmente Hitler."

Ye ainda atribuiu falsamente as invenções das rodovias e do microfone ao ditador, e declarou amar nazistas e judeus.

Desde as declarações no programa, o artista enfrenta uma nova onda de represálias. Elon Musk, atual CEO do Twitter, anunciou no fim da quinta-feira (1) a suspensão da conta do rapper, por conta de uma publicação de uma imagem que combinava a estrela de Davi com a suástica nazista.

Ele também já havia perdido contratos com empresas como a Adidas e a Balenciaga.