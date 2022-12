RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Grávida de oito meses, Vitória Schneider deixou o Qatar há dois dias e voltou para casa em Sevilla, Espanha, onde acompanhou o jogo do Brasil e Camarões nesta sexta-feira (2). No início do segundo tempo, o noivo Alex Telles sofreu uma lesão no joelho direito e deixou o gramado chorando. A cantora e compositora não aguentou ver o sofrimento do pai de Antonella.

"Só Deus sabe a dor que dá de ver ele chorando assim... Sem palavras", escreveu ela nas redes sociais ao postar uma foto emocionada. Alex e Vitória assumiram o romance há um ano e, anunciaram a a gestação, no mês de junho, duas semanas depois de ficarem noivos.

Alex Telles saiu machucado após choque em bola cruzada na área da ser com o atacante Andre-Frank Zambo. O zagueiro começou a receber tratamento no joelho direito ainda no banco de reservas e situação do jogador preocupa a comissão técnica brasileira para os próximos jogos da Copa do Mundo do Qatar.

Logo após o jogo, a CBF emitiu uma nota sobre Alex Telles: "Substituído no segundo tempo após um trauma no joelho direito, passou por avaliação clínica e será submetido a uma ressonância magnética neste sábado (3)", diz o comunicado da entidade. Vitória prometeu para os seguidores que irá rezar pela recuperação rápida do noivo.