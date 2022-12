SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os peões André Marinho e Iran Malfitano se emocionaram no reencontro com Bárbara Borges no rancho de A Fazenda 14 (Record), na tarde desta sexta-feira (2). Eles não sabiam que a peoa tinha sido eliminada em uma roça falsa, na quinta-feira (1º) e pensavam que tinham sido sorteados para uma atividade no rancho.

Quando eles entraram no rancho e viram a peoa começaram a gritar e chorar. André levantou Babi no colo e Iran se jogou no chão. A peoa também chorou de emoção ao reencontrar os peões de quem é amiga antes de entrar no reality. "Obrigado, público", gritava André, enxugando as lágrimas com as mãos.

A peoa contou aos amigos que viu tudo o que acontecia na sede da fazenda, ouviu conversas das adversárias e que escolheu eles para visitá-la no rancho -o encontro durou cerca de uma hora e meia. "Me deram esse presente", dizia a peoa emocionada. Enquanto isso na sede, as peoas do grupo A não gostaram de ver que os peões tinham sido sorteados para a falsa atividade.

Antes de voltar para a sede da fazenda, Iran e André tiveram que inventar uma história para despistar os outros peões sobre o que tinham feito no rancho. Eles não poderão comentar com os outros participantes sobre a roça falsa porque correm o risco dos três serem punidos com uma roça verdadeira.

André teve a ideia de contar para os outros peões eles que assistiram a um documentário sobre todas as Copas do Mundo. "Era um documentário! A gente achou que era um jogo, mas era um documentário de todas as Copas que o Brasil ganhou. Muito legal!", disse Iran a Deolane na sede da fazenda.

Babi retorna a sede de A Fazenda neste sábado (3) trazendo reviravolta no jogo.