SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jovens Kit Connor e Joe Locke agitaram o público da CCXP neste sábado (3). Protagonistas da série "Heartstopper", eles foram recebidos com muitos gritos pela plateia do palco Thunder, o principal da feira.

Os britânicos contaram que acabaram de gravar a segunda temporada da série e pegaram o avião para o Brasil na sequencia. Tudo para fazer um agrado ao público brasileiro. "Desde antes da estreia, nós já víamos os tuítes dos brasileiros falando da série, por isso estamos aqui", disse Connor.

A dupla chegou a São Paulo na sexta-feira (2) e disse que está adorando. "Ontem ficamos explorando a cidade", contou Locke. Eles disseram ainda que provaram comidas deliciosas e conheceram pessoas incríveis.

Sobre a série, Locke disse que esse foi seu primeiro trabalho no audiovisual e que está vivendo um sonho. "O projeto veio em uma época da minha vida em que eu estava me descobrindo e gerou um grande impacto em mim", afirmou.

Connor falou ainda sobre a importância da trama, que mostra o romance entre dois jovens estudantes. "A principal é que as pessoas possam ser mais vistas e representadas, principalmente com o público um pouco mais velho e que gostaria de ter vivido isso na juventude", avaliou.

Durante o painel, o ator Sebastian Croft, também da série, subiu ao palco de surpresa. No entanto, apenas fez fotos com as apresentadoras e com a plateia.

Logo depois do painel da série, a Netflix apresentou ainda uma cena da animação "The Seven Deadly Sins" e o clipe da segunda temporada de "Alice in Borderland". Mais cedo, a plataforma mostrou bastidores do filme "Glass Onion: Uma História Knives Out", com direito a recado dos astros Daniel Craig, Kate Hudson, Edward Norton e Janelle Monae, entre outros.