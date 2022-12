SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dia de encerramento da CCXP -um dos maiores eventos de cultura pop do Brasil, que voltou a acontecer presencialmente nesta semana, em São Paulo, após anos de pausa por causa da Covid-19- guardou uma surpresa para os fãs de cinema.

Na tarde deste domingo, o festival fez um painel não anunciado dedicado ao filme "Besouro Azul", que faz parte do universo da DC Comics e deve ser lançado em 17 de agosto de 2023 -e convidou a atriz Bruna Marquezine e o protagonista do filme, Xolo Maridueña, para o palco.

Os atores também mostraram em primeira mão o pôster do longa, que será o primeiro filme de heróis protagonizado por um personagem latino. Marquezine, a primeira atriz brasileira a ser escalada para um filme da DC, interpreta Penny, par romântico do personagem de Maridueña.

No palco, ela se emocionou ao falar sobre representar o país no cinema internacional e brincou com o protagonista, que falou algumas palavras em português.

Além dos dois atores, o filme também escalou nomes como Susan Sarandon, George Lopez, Adriana Barraza e Damián Alcazar. A direção do longa é de Angel Manuel Soto, e o filme é escrito a partir de um roteiro do escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer.