GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - Gwendoline Christie, atriz da série "Sandman", entrou emocionada no palco da CCXP 2022 em resposta aos gritos de apoio do público e disse que leu os HQs da série e se "apaixonou imediatamente".

Perguntada pela apresentadora Sarah Oliveira se teve alguma inspiração para a personagem Lucifer na trama, contou que se inspirou em David Bowie e que "pegou parte da energia do cantor para o personagem".

As atrizes Vivienne Acheampong e Kirby Howel também participaram do painel. "Nunca vi a morte sendo explorada desse jeito. Me afetou muito", disse Kirby.

Já Vivienne declarou que é um privilégio participar da série, pois é muito interessante analisar os aspectos "da condição humana, de quem somos como pessoas, nossas fantasias e medos".

O personagem Delírio, que não estava na primeira temporada, foi anunciado na segunda pelo próprio escritor da HQ, Neil Gaiman.