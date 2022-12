SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Obrigado, Brasil, te amo", arriscou Pedro Pascal em português neste sábado (3) na CCXP. Empolgado com sua viagem ao pais, o ator começou reagindo aos gritos que vinham da plateia. "Não acredito que estamos aqui."

O chileno encabeça o elenco de "The Last of Us", que tem estreia marcada para janeiro na HBO Max. Sobre a série, ele diz que sentiu a pressão de participar da adaptação de um game de sucesso.

"Tem muito do game que queríamos capturar nessa adaptação e tínhamos em mente mostrar momentos que os fãs gostavam, o que foi um pouco assustador", admitiu.

Na trama, ele vive Joel, que tenta sobreviver à extinção da espécie humana ao lado da filha Ellie, vivida por Bella Ramsay. "Basicamente demos as mãos e começamos a andar juntos pelo apocalipse", contou sobre a parceria com a jovem atriz. Os dois também já haviam participado do elenco de "Game of Thrones".

Ramsay, por sua vez, demonstrou surpresa com a recepção calorosa dos brasileiros. "É muito carinho, nem sei o que fazer", comentou.

Sobre a dobradinha em cena com Pascal, ela contou que os personagens vivem brigando, mas no fundo se amam. "Eles são muito semelhantes, por isso entram tanto em conflito", avaliou.

Criador do game e produtor da série, Neil Druckmann contou que não fez o game pensando que viraria uma série. "Tentamos por muito tempo fazer o filme, mas nunca funcionava porque era muita coisa para encaixar, foi quando tivemos a ideia de fazer uma série", revelou.

Ele ainda lembrou que nem sempre as adaptações são tão boas quanto o material original, mas que esta mantém a essência do game. "A equipe do game chorou porque viu a arte deles refletida ali", comentou.

Craig Mazin, responsável pela adaptação, disse que os fãs vão reconhecer algumas cenas, mas em outras vão se surpreender. Conhecido pela minissérie "Chernobyl", ele disse que as duas têm semelhanças. "Apesar de 'Chernobyl' ser baseado na vida real e 'The Last of Us' em um game, os dois tratam da experiência humana", resumiu.

Também participaram do painel o ator Gabriel Luna, que interpreta o personagem Tommy, e Merle Dandrige, que faz o papel de Marlene. Esta última é a única do elenco que também participou do game, onde vivia a mesma personagem. "Ela tem as mesmas raízes, mas você vê novos lados dela", contou.