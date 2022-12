SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ismael Cruz Córdova, que interpreta o elfo Arondir em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", agradeceu o apoio do público brasileiro. O ator porto-riquenho cumprimentou a galera do evento em português durante participação no painel da Amazon Prime Video neste sábado (3) na CCXP.

"Eu falo um pouquinho somente", comentou. "Eu quero dizer algumas palavras, eu não falo perfeitamente, vou precisar ler, mas queria falar na língua de vocês. Estou muito feliz de estar com vocês na CCXP, sempre tive um carinho especial pelas pessoas do Brasil, sou brasileiro de coração."

Na sequência, ele relembrou que, antes mesmo da estreia da série, sua escalação gerou muita controvérsia por ele ser negro. Nos livros em que a série se inspira, os elfos eram loiros e de pele clara, mas a série rompe com esse padrão.

Eu recebi ataques de muitos lugares do mundo, mas do Brasil só recebi apoio", afirmou. "E por isso eu sou muito grato."

Falando sobre as cenas de ação, ele revelou que usou a capoeira brasileira em sua preparação. "Eu treinei capoeira por dois anos, não sou capoeirista", contou. "Foi muito importante para que eu pudesse trazer a minha herança para esse personagem, a nossa herança."

"Sou o primeiro elfo negro, então nunca antes tínhamos visto um elfo lutando usando uma arte marcial negra", continuou. "Algumas pessoas dizem que a capoeira não é uma arte marcial, mas eu considero. Ela foi criada por pessoas que queriam encontrar sua liberdade, assim como Arondir."

O ator ainda contou que, nos Estados Unidos, sempre acham que ele é brasileiro, ao que ele costuma responder: "Eu sou baiano, gosto de sol, sombra e água fresca".

O painel contou também com os atores Cynthia Addai-Robinson (rainha Miriel), Sara Zwangobani (Marigol) e Trystan Gravelle (Pharazôn). A apresentação foi da jornalista Aline Diniz e de Ikaro Kadosh, que em 2023 vai comandar Caravana das Drags na plataforma. Ela foi a primeira drag queen a apresentar um painel da CCXP.