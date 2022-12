SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, morto em 22 de novembro em decorrência de um quadro de paniculite, usou, na noite deste sábado, seu perfil no Instagram para desabafar sobre a vida sem o cantor.

Nas duas publicações mais recentes, a pedagoga fala sobre a ida a um restaurante frequentado por eles, passeios que não foram feitos, detalhes da antiga rotina dos dois e dificuldades que tem encontrado nos últimos dias --de uma ida ao supermercado à leitura dos jornais desde que Erasmo morreu.

"Amor, hoje eu ri, chorei, senti ciúmes, e revi pessoas que nós víamos sempre. As pessoas que atendiam a gente no Ora, Pois me deram um abraço, nem esperava que me reconhecessem. Adivinha se eu chorei! Por acaso a mesa que você sempre escolhia estava esperando por nós, e seu lugar ficou vago, e eu te incluí nas conversas", escreveu Esteves.

Ela também comentou sua frustração pela morte do marido como se falasse diretamente com ele. "Hoje estou muito brava com você! Estou com raiva mesmo! Estou me sentindo injustiçada", escreveu. "Hoje eu me separaria de você, faria as minhas malas e iria embora. Eu diria que tinha uma vida e que queria dar novos rumos! Esbravejaria que você não é o amor da minha vida. Eu descontaria em você toda a minha tristeza, jogaria na cara tudo o que me fez passar! Como você se atreve? O que eu fiz? Não é justo."

Desde a morte do cantor, é comum que a viúva publique fotos, vídeos, recados e conversas de WhatsApp em seu perfil para comentar seu processo de luto.