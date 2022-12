SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Será que já acabou? Segundo o jornal Extra, o casamento de 24 dias de Adriano Imperador e Micaela Mesquita chegou ao fim. No começo de novembro eles haviam assinado os papéis do matrimônio civil. Procurados, nenhum dos dois foi encontrado para comentar.

Porém, nas redes sociais já é possível entender que de fato algo aconteceu. Micaela só tem uma foto no Instagram e apagou todas as outras. Já o ex-atleta ainda tem algumas imagens com ela, mas ambos já não se seguem mais.

Segundo o jornal, Adriano teria ido à Vila Cruzeiro, comunidade carioca onde cresceu, e por lá teria ficado por dois dias sem dar nenhuma satisfação à mulher. E isso pode ter sido a gota d'água.