SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Janja da Silva, mulher de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e futura primeira-dama do Brasil, anunciou na noite de sábado, em seu perfil do Instagram, mais quatro artistas que tocarão no megashow da posse de Lula como presidente da República, no dia 1° de janeiro, em Brasília.

Paulinho da Viola, Margareth Menezes, pastor Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves se juntam a um lineup que já reunia grandes nomes da música brasileira, como Pabllo Vittar, Martinho da Vila, Chico César e Maria Rita. A transmissão ainda será comandada pela apresentadora Titi Müller e pelo humorista Paulo Vieira.

"Oi, gente, passando para contar novidades para vocês do Festival do Futuro, a Alegria Vai Tomar Posse. Temos mais quatro nomes confirmados: Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Margareth Menezes e Paulinho da Viola vão estar conosco no Festival do Futuro. Vai ser muito lindo, estamos aguardando todo mundo lá", disse Janja, na rede social.

Apelidado de Festival do Futuro, o evento terá dois palcos que levarão o nome de cantoras brasileiras mortas neste ano -Elza Soares e Gal Costa. As apresentações começarão às 18h30, após as solenidades oficiais.

A socióloga já havia mencionado que fez o convite a Gilberto Gil, Caetano Veloso e Ludmilla pessoalmente e que espera uma resposta positiva.

Confira, abaixo, a lista de artistas confirmados para a posse de Lula até o momento.

- Pabllo Vittar

- BaianaSystem

- Duda Beat

- Gaby Amarantos

- Martinho da Vila

- Gilsons

- Chico César

- Luedji Luna

- Teresa Cristina

- Fernanda Takai

- Johnny Hooker

- Marcelo Jeneci

- Odair José

- Otto

- Tulipa

- Almério

- Maria Rita

- Valesca Popozuda

- Paulinho da Viola

- Margareth Menezes

- Kleber Lucas

- Leonardo Gonçalves