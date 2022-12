SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Carlos Jardim, chefe de Redação da GloboNews e diretor do documentário "Maria ? Ninguém Sabe Quem Sou Eu", sobre a cantora Maria Bethânia, fará sua estreia como diretor de teatro em 2023.

Jardim comprou os direitos do best-seller "Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente", com organização de Igor Pires. Escrita e dirigida pelo jornalista, a adaptação "Textos Cruéis Demais ? Quando o Amor te Vira pelo Avesso" falará sobre o amor LGBTQIA+.

A montagem será levada aos palcos do Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, a partir de 13 de janeiro, e do Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em março do próximo ano.

Uma apresentação do bloco carnavalesco Simpatia É Quase Amor está prevista para o encerramento da sessão de estreia na capital fluminense. "Vamos fazer uma espécie de abertura do carnaval carioca", afirma Carlos Jardim.

"É nossa esperança em novos tempos com menos ódio e a cultura voltando a ocupar seu papel de destaque no cenário nacional", diz ainda.