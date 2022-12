SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Viviane Araújo desfilou na abertura do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro, na noite deste sábado (3), apenas três meses depois de dar à luz o primeiro filho, Joaquim. Rainha de bateria do Salgueiro, a atriz surgiu com um macacão cheio de transparências, coberto por pedras de brilho, para o evento que marcou o lançamento do CD com os sambas-enredos da próxima temporada.

A festa aconteceu na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, e contou com "mini desfiles" das escolas de samba do Grupo Especial da cidade. Representando o Salgueiro, Vivi mostrou o resultado dos ensaios que fez nas últimas semanas. Em suas redes sociais, ela comemorou o retorno à quadra em 20 de outubro, apenas um mês depois do parto do filho.

"A família Salgueirense dá as boas-vindas a nossa rainha Viviane Araújo, de volta a nossa quadra 1 mês após o nascimento do príncipe Joaquim!", escreveu a agremiação no post comemorando o retorno da atriz. "Voltei! E meu coração explode de felicidade!!", respondeu ela na ocasião.

Desde então, Vivi vem seguindo de perto a agenda de Carnaval da escola, participando da feijoada do Salgueiro, dos ensaios de rua e dos ensaios de comunidade, dentro da quadra da agremiação.

Também participaram do evento de lançamento na noite de ontem Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira. Hoje, às 19h, será a vez de Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz, Beija-Flor e Viradouro tomarem a Cidade do Samba.