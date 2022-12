SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O troféu que a rainha do pop, Madonna, de 64 anos, recebeu no Video Music Awards, o VMA, pela música "Papa Don't Preach", sucesso da década de 1980, está à venda.

De acordo com o site americano TMZ, a peça está em uma rodada de leilões organizada pela RR Auction, empresa conhecida por vender objetos raros, autógrafos e artefatos históricos.

O valor estimado do troféu é de US$ 60 mil, aproximadamente R$ 313 mil.

"Papa Don't Preach", lançada em 1986, faz parte do álbum "True Blue" e foi o quarto hit da cantora a alcançar o topo das paradas.

A faixa fala de temas pouco populares para a época, sobre como lidar com gravidez na adolescência e aborto, que geraram controvérsias após o lançamento.

O alcance da música rendeu a Madonna três indicações ao VMA e uma ao Grammy, como melhor performance vocal pop feminina.

Além da peça da cantora, o bloco também anuncia um livreto do disco de 1993 "In Utero", autografado pelo Nirvana, vendido por cerca de US$ 12 mil, ou R$ 62,6 mil.

Os fãs também poderão dar lances no uniforme militar usado por Tom Hanks em 1994, no filme "Forrest Gump". O leilão termina em 7 de dezembro.