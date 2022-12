SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Na manhã deste domingo (4), Dayanne e Daniele Bezerra, irmãs de Deolane, enviaram um carro de som próximo à sede de "A Fazenda 2022" (RecordTV) pedindo que a peoa tocasse o sino. No início da tarde, Daniele disse que a advogada já deixou o programa

"Conseguimos, Deolane já saiu de dentro da sede da Record. Eu estou reunida aqui com o pessoal que tá vindo correndo, e daqui a pouco eu falo mais com vocês. Ela já saíu, ela não tá mais aí dentro", explicou nos Stories do Instagram.

O perfil oficial da advogada no Twitter confirmou a saída da peoa: "A Dra. já saiu da casa após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe Solange Bezerra".

Eles ainda explicaram que a Solange está internada na UTI do Hospital São Luiz, recebendo a assistência necessária.