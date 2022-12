SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Estrela de "The White Lotus", Theo James contou que usou uma prótese peniana durante a famosa cena de nu frontal na estreia da segunda temporada da série. O ator fez a revelação durante uma entrevista para o "Tonight Show", do apresentador Jimmy Fallon.

James confidenciou que a gravação exigiu uma "grande dose de preparação" e que a produção da série, disponível no Brasil na HBO Max, criou uma prótese para substituir as partes íntimas originais da estrela.

"Quando você tem essas cenas você tem uma conversar com o diretor e os produtores", detalhou James, contando ainda que pode palpitar sobre a aparência da prótese. "Eu disse: 'honestamente, só quero que não roube a atenção, a cena não é sobre o 'pipi', é sobre jogo de poder no sexo", explicou o ator.

Na cena do suposto nu frontal, o personagem de Theo, Cameron, aparece pelado no reflexo de um espelho enquanto é observado por Harper, interpretada por Aubrey Plaza. A montagem não deixa claro se o homem está se mostrando de propósito para a mulher, com quem mantém uma relação tensa.

Apesar do pedido para que o "dublê" de seu pênis não chamasse tanta atenção, o ator afirma que ficou surpreso com o tamanho do pênis falso que, segundo ele, tinha o tamanho de um "martelo".

"É como se ela (a prostética contratada para a produção) tivesse roubado ele de um jumento", brincou o artista. "A coisa é gigantesca".

Em uma entrevista anterior, para o site Entertainment Tonight, James contou que o roteiro original da cena de nudez era muito mais explícito que o que foi ao ar.

"Nós fizemos uma versão mais sutil. Eles suavizaram", explicou o ator, sem entrar em mais detalhes.

A segunda temporada de "The White Lotus" ainda terá mais dois episódios, com o lançamento do último marcado para 11 de dezembro.