SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Na tarde deste domingo (4) em "A Fazenda 2022" (RecordTV), os peões foram avisados que Deolane desistiu do programa, após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe.

Pelé, fazendeiro da semana, foi o responsável por ler o comunicado, e os demais peões receberam a notícia com surpresa. "Que isso, gente", disparou André.

Pelé declarou: "Espero que nada de ruim tenha acontecido com a mãe dela, coitada". Pétala diz que é mentira que a mãe da advogada está doente: "É só pra gente não bater o sino".

Babi perguntou para Bia: "Vocês ouviram alguma coisa sobre a mãe dela?" e a neta de Gretchen disparou: "Não é a mãe dela!".

Pelé indagou: "Ué, mas aí o programa ia mentir pra gente assim dessa forma?" e a peoa rebateu: "Como que é a forma de avisar o peão que tá aqui dentro? Se acontecer alguma coisa com a família, não é?".

As peoas do grupo A foram arrumar as coisas de Deolane no quarto e Pétala se revoltou: "A ganhadora do programa saiu por falcatrua! A ganhadora desse programa! Ela segurou a Fazenda nas costas por três meses, três meses! Todo mundo sabe que ela ia ganhar, todo mundo sabe que esse programa é dela. Todo mundo sabe! E ela segurou esse programa sozinha".