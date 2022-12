GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - A atriz norte-americana Chloë Grace Moretz, que participou de sua primeira série em "Periféricos", cuja última temporada estreou na semana passada, disse durante a CCXP que é muito mais difícil e cansativo filmar uma série do que outras coisas.

"Ficamos no set por mais tempo e as cenas da Flynne são fisicamente cansativas" contou a artista, referindo-se à personagem que interpreta no projeto.

A atriz afirmou que se considera uma nerd e "até trouxe meu videogame para o Brasil e acho que deve ser por isso que não estou dormindo direito". Segundo ela, os jogos a ajudaram nas cenas de luta.

"O que me auxiliou também foi 'Hit Girl', pois tive que aprender artes marciais, e isso me trouxe um entendimento do meu corpo, o que melhora as cenas de ação", explicou.

Lisa Joy, produtora executiva da série, completou a fala de Moretz e disse que a energia masculina não é natural. "Por isso escolho mulheres nas produções em que estou. Ficção científica também é para mulheres", finalizou.