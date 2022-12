SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores americanos Shelley Henning e Colton Haynes vieram ao Brasil para participar do último dia de CCXP, neste domingo (4).

Os dois estão no filme "Teen Wolf", que mostrará a vida em Beacon Hills de Scott e seu bando dez anos mais velhos. Apesar disso, Haynes brinca que "os atores ainda agem como crianças nos bastidores" e que, apesar de ser mais experiente, Jackson, seu personagem "ainda é meio babaca", ri.

Shelley concorda, mas diz que é bom interpretar personagens mais maduros. "Não me entendam mal, eu gosto de dar vida a adolescentes também. E ajudou interpretar a Malía nesta fase da minha vida", disse, referindo-se à sua personagem no filme que estreará dia 26 de janeiro no Paramount+.

Os atores dividem a produção com Tyler Posey, que atuou como o protagonista Scotr na série e volta a interpretar o lobo no filme. "Tyler foi nossa lanterna, nos guiando. É muito legal voltar a trabalhar com ele", declara Shelley.