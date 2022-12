SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator britânico Hugh Grant, famoso por comédias românticas, estará no filme "Dungeons and Dragons: Honra entre Rebeldes", baseado no jogo de mesmo nome criado na década de 1970, com estreia marcada para abril de 2023.

"Eu não sabia nada de 'Dungeons and Dragons' e ainda não sei", brincou ele em papo com fãs no CCXP 2022. "Mas decidi entrar porque amei o roteiro, é engraçado e emocionante", completou.

Grant contracena no longa com Chris Pine e René-Jean Page, este último que atuou na primeira temporada de "Bridgerton". René disse que o personagem o forçou a aprender habilidades para as cenas de luta. Já Pine revelou que não teve de fazer muito esforço nas gravações, mas que aprendeu "gestos de feiticeiro".

Em determinando momento, Grant demorou para responder Maria Bopp, a apresentadora do painel junto com Marcelo Hessel, e arrancou risos do público ao dizer que está ficando velho e surdo. "Meu personagem é inovador porque é charmoso, algo que eu nunca fiz", respondeu ironicamente à pergunta.

Demonstrando carisma e bom humor, o britânico disse que a final da Copa do Qatar será entre Brasil e Inglaterra, mas que o time inglês vencerá a seleção nos pênaltis, sendo vaiado pela plateia que acompanhava o evento.