SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogadores da seleção brasileira de futebol e até o técnico Tite comemoraram a goleada sobre a Coreia do Sul com dancinhas, na Copa do Mundo do Qatar, na tarde desta segunda-feira (5). Algumas das músicas viraram sucesso porque famosos, como Neymar e Richarlison fizeram as dancinhas antes da Copa.

Após marcar o primeiro gol, o jogador Vini chamou os companheiros da seleção Raphinha, Paquetá e Neymar para comemorar fazendo a dança do "Pagodão do Birimbola", do grupo Os Quebradeiras, grupo da periferia de Niterói (RJ). Em setembro, o jogador foi alvo de racismo em uma mesa redonda em um canal na Espanha justamente por suas dancinhas em campo após marcar gols, mas ele recebeu na época apoio nas redes sociais.

O técnico Tite também se rendeu e fez a dança do pombo após o jogador Richarlison marcar o terceiro gol da partida. Nas redes, os internautas se divertiram e elogiaram a dança do técnico. "O Tite dançado o pombo mano perfeito", tuitou a internauta Rayane Princesa. O usuário da rede social, Will Brizolla, foi outro que elogiou o técnico. "Tite dançado o pombo foi uma das cenas mais bonitas dessa Copa."

Lucas Paquetá escolheu o samba para comemorar o quarto gol contra a Coreia. Ele correu em direção às arquibancadas e começou a sambar, levando os torcedores no estádio e nas redes sociais à loucura. Os usuários do Twitter elogiaram a dança do jogador. "Imenso crush neste Lucas Paquetá viu, bonito, dança e fala francês, não lhe falta nada", comentou a internauta Marina.