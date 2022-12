RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Há um mês, Jéssica Turini, 30, vem sendo apontada como o novo affair de Neymar. A modelo e influenciadora está no Qatar assistindo aos jogos do Brasil na Copa do Mundo e nesta segunda-feira (5), ela vibrou com o primeiro gol do atacante na competição. Com uma visão privilegiada do campo do estádio 974 e uma camisa autografada pelo jogador, Jéssica publicou stories gritando enquanto celebrava o gol de pênalti -o segundo- marcado pelo camisa 10 na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul.

Jéssica também filmou o momento exato do gol e aparece beijando o escudo da camisa da seleção. Na legenda da postagem, ela ainda escreveu "Ele voltou!. O hexa vem". Não satisfeita, a modelo colocou um emoji apaixonado na sequência. A modelo também registrou alguns "parças" de Neymar vibrando com o gol do craque.

Além de modelo e influenciadora, Jéssica administra uma empresa automotiva da família. Um dos hobbies dela, inclusive, é correr de kart. Nas três partidas da seleção, Jéssica escolheu como "uniforme" camisas oficiais da seleção com dedicatórias de Neymar provando que a relação dos dois é bem próxima.

Neymar, que até agora não se pronunciou oficialmente sobre Jéssica, escreveu "Com carinho e amor" em todas as blusas que Jéssica usou desde que chegou para assistir à Copa do Mundo.