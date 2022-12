SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pétala Barreiros saiu de "A Fazenda 2022" (RecordTV) um dia após Deolane Bezerra desistir. No início da noite desta segunda-feira (5), os confinados restantes em Itapecerica da Serra foram surpreendidos com uma mensagem na TV da sede.

Pelé Milflows, o fazendeiro da semana não conseguiu ler o comunicado inteiro, os peões ficaram em choque com a notícia. O cantor iniciou, mas foi rapidamente interrompido pelo espanto dos colegas.

"Quê?", questionou Pelé.

"Ai meu Deus, mais uma? O que está acontecendo?", também questionou Bárbara Borges.

Sem acreditar, Moranguinho explicou: "Eles chamaram ela. Eu tô achando que aconteceu alguma coisa com a mãe da Deo". No domingo (4), ao sair, Deolane foi informada que a mãe estava internada.

Enquanto as especulações rolavam, Bia Miranda ouvia atentamente com a mão no rosto. No jogo, as duas, além de fazerem parte do grupo A, eram aliadas.