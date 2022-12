SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pétala Barreiros deixou A Fazenda, na tarde desta segunda-feira (5), um dia após a desistência da aliada Deolane Bezerra. Ainda não está claro se a peoa bateu o sino para desistir do reality -o que resulta em multa contratual- ou entrou com uma liminar na Justiça para sair e não pagar multa.

Nas redes sociais, a equipe de Pétala postou uma mensagem confirmando que ela deixou o reality sem dar detalhes e desativou os comentários para a publicação. "Nossa borboletinha voou! Foram meses intensos, com muitas emoções, altos e baixos, erros, acertos, amizades e parcerias, que para sempre ficarão guardados na nossa memória", diz a mensagem

"Foi uma experiência desafiadora e estamos todos muito orgulhosos da sua trajetória, Pétala! Muito obrigada a todo o borboletário que nos acompanhou nesses últimos meses, e esteve presente a cada momento! Vem voando, estamos aqui para te receber com todo o amor e carinho do mundo!".

Deolane compartilhou um vídeo no stories do Instagram do reencontro com Pétala na casa dela. No vídeo, elas se abraçam, gritam e choram juntas. "Eu falei que não ia deixar você lá sua filha da mãe", falou Deolane.

Antes disso, Eunice Barreiros, mãe de Pétala, publicou um vídeo no stories do Instagram da filha dizendo que tinha recebido uma ligação da Record informando que a filha estava voltando para casa. "Eu estou muito feliz", disse.

Procurada, a Record não respondeu até a publicação do texto.