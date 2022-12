SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Márcia Manfredini morreu nesta segunda-feira (5), aos 62 anos. A informação foi confirmada pelo ator Blota Filho e familiares nas redes sociais, que não divulgaram a causa da morte da artista.

No Instagram, Blota Filho se disse chocado com a notícia, afirmando que chegou a conversar com Manfredini no domingo. "Você vai fazer muita falta na minha vida", escreve o ator da Record. "Gratidão por tudo que passamos, rimos e vivemos nesses 30 anos de união."

Filho da artista, o diretor Nicolas Manfredini também expressou tristeza pela perda da mãe. "É difícil neste momento resumir em palavras e até lágrimas a imensidão que foi a sua vida", escreve.

A atriz ficou conhecida do público pelos anos que trabalhou em "A Grande Família", série de comédia em que interpretava Abigail, vizinha dos Silva e noiva de Beiçola, papel de Marcos Oliveira. Ainda na Globo, ela teve destaque nas novelas "Êta Mundo Bom", "Carinha de Anjo" e "Deus Salve o Rei", além do seriado "Sandy e Junior".

No cinema, Manfredini trabalhou nos filmes "Sábado", "Alô" e "Carrossel: O Filme".

Manfredini morreu em casa no Tatuapé, zona leste de São Paulo.