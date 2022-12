SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dona de uma das músicas tema de Copa do Mundo mais icônicas, a cantora Shakira, 45, publicou em seu Instagram, Twitter e TikTok uma versão de "Waka Waka" (2010) feita por Raphael Vicente, influenciador brasileiro conhecido por seus vídeos de comédia no TikTok.

"Isso é tão bom! Adorei! Muito Legal", escreveu Shakira, arriscando as palavras em português no final da frase. No vídeo, Raphael faz um mix do sucesso com outras músicas que são sucesso no Brasil, e dança a coreografia da artista no clipe oficial em ruas decoradas para a Copa.

A publicação de Shakira já ultrapassou as 950 mil curtidas no Instagram. Nos comentários, famosos brasileiros elogiaram a cantora e o influenciador. "A Shakira não fez a música da copa da África! Ela fez a música de todas as copas", escreveu o ator Danton Mello.

"Voa Raphael!", comentou a atriz Ana Hikari. "Ele é tudo", elogiou o também ator Hugo Bonemer. "Incrível essa galera dançando contagia", disse Marco Luque. Vicente também comemorou a publicação de Shakira nas redes sociais.

Nos Stories, ele apareceu chorando usando um print como fundo do vídeo. "Eu estou muito feliz", disse. "Eu não paro de chorar, estou muito feliz. Sei que fazer Stories chorando é muito clichê, mas estou muito feliz", completou o influenciador, que teve seu nome como um dos assuntos mais comentados do Brasil no Twitter na noite desta segunda-feira (5).