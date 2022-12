SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A funkeira Mc Carol foi às redes exigir participação nos lucros gerados pela música "Tubarão Te Amo", que usa sua voz e viralizou nas redes até entrar no Top 3 do Spotify americano. Ao entrar em contato com o Dj Lk da Escócia, responsável pela gravação do hit, Mc Carol não obteve qualquer retorno.

"Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa "TUBARÃO TE AMO" que tá bombando nas redes eu não tô recebendo 1 real..." ela escreveu no Twitter. "Minha equipe tá tentando contato no tel da equipe do Dj Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem."

Com o uso de samples, trechos retirados de uma composição e incluídos em uma nova, as definições de plágio -ou simplesmente cópia- estão menos definidas. Na legislação do Brasil, por exemplo, não existe uma definição sobre a partir de quantas notas compartilhadas entre duas músicas configura plágio.