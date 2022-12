SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na Farofa da Gkay de 2021, Viih Tube, então solteira, revelou que havia beijado pelo menos 48 pessoas diferentes durante os dias de festa. Na ocasião, vivia um affair com o influenciador Lipe Ribeiro, mas sem regras nem veto a novas experiências.

Um ano depois, a ex-BBB volta à Farofa 2022 bem diferente. Agora ela está grávida de uma menina, namora sério Eliezer e passou a coroa de maior pegadora para Bianca Andrade.

Curiosamente, este ano ela reencontra no mesmo local Lipe Ribeiro, que um ano depois também namora outra mulher, Dessa Castorino, e que também está grávida dele.

Até a metade do ano, pelo menos, Viih e Lipe estavam brigados. A youtuber respondeu à afirmação de seu ex-affair de que o término entre os dois teria sido motivado por ciúmes e "maluquices" por parte da ex-BBB. Após comentar em alguns perfis de notícia no Instagram, ela foi ao Twitter para deixar o recado.

Sempre falei com carinho e respeito mesmo com tudo que só eu sei o que passei, maluco é você, nojento, pior cara que já conheci disparado", rebateu.

Na sequência, a youtuber agradeceu a Deus pelo fim do relacionamento. "Obrigada, Deus. Eu sei que foi você que me livrou", publicou em seu perfil.

A própria influenciadora Andressa Castorino, que começava um namoro com Lipe na época, sofreu com ódio na internet de fãs de Viih. Agora, todos eles estão no mesmo ambiente novamente.