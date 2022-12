SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Shakira já havia parabenizado o influencer Raphael Vicente pela nova versão da música-tema da Copa do Mundo de 2010, 'Waka Waka'. A música interpretada pela colombiana sempre volta à tona em período de Copa do Mundo e este ano não foi diferente.

No entanto, agora, a cantora o convidou para dançar no palco no próximo show que ela fizer no Brasil.

"E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar com migo na minha próxima apresentação no Brasil", escreveu Shakira em seu Twitter.

Raphael Vicente criou uma versão brasileira de 'Waka Waka' para o Mundial do Qatar e publicou um vídeo com a coreografia, gravado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

Com mais de 3 milhões seguidores, Raphael ficou famoso na internet por produzir vídeos criativos com sua família.