SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Farofa da Gkay, festa em comemoração ao aniversário da influenciadora e humorista Gessica Kayane acontece em Fortaleza entre segunda-feira (5) e quarta-feira (7) em Recife. Entre os convidados está Vanessa Lopes, que no começo do ano ficou conhecido por ter sido vista beijando Gabriel Medida dias após o término do casamento do surfista com Yasmin Brunet.

A tiktoker também é dançarina e influenciadora digital e amiga de diversos famosos. Há boatos que já teve envolvimentos com Neymar e João Guilherme. O último relacionamento de Vanessa foi com Ricardo Rêgo, jogador de futebol de Recife e que também posta vídeos dançando no TikTok.

Vanessa conta com pouco mais de 13 milhões de seguidores no Instagram, 27 milhões no Tiktok. Além disso, apresenta também o podcast "Não é TPM", com 23 mil inscritos. A dançarina tem uma irmã caçula de 11 anos, e seus pais estão casados há 24 anos.

Alisson Ramalho e Lica Lopes são empresários e influenciadores, e possuem milhares de seguidores nas redes sociais.

A influenciadora postou no Instagram que levou os pais para a festa. "Só não vão poder ir para o dark room (quarto escuro). Brincadeira, eles já falaram que vão de todo jeito, estou ferrada. Tenho ciúme dos meus pais", escreveu.